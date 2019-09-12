В ближайшие дни в Эстонии будет дождливо и прохладно

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно западный и северо-западный, 5-10, порывами 14, на северном побережье 17 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем сохранится переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10, порывами до 15 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ожидается погода без существенных осадков. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. На островах после полуночи облачность станет уплотняться, к утру на западную часть материка распространится новая область осадков. Ветер юго-западный и южный, к утру на островах и западном побережье 8-12, порывами 17 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье 9-12 градусов тепла. Днем ожидается облачная погода, а во второй половине дня начиная с островов облачность рассеется и осадков будет меньше. Ветер юго-западный и южный, 8-13, порывами 17, на побережье до 23 м/сек, вечером на островах сменит направление на западное. Температура воздуха днем 11-14, на западе страны во второй половине дня до 16 градусов тепла.