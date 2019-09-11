В ближайшие дни синоптики обещают дожди и похолодание

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 7-12, порывами 15, на побережье 18 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. Днем ожидается преимущественно облачная погода, дожди будут частыми, но ближе к вечеру прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами 15, на побережье 18 м/сек, вечером сменит направление на западное и северо-западное и немного ослабеет. Температура воздуха 13-17 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 5-9, на побережье до 13 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.