На завтра синоптики обещают типичную для осени погоду

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полуночи по многим регионам пройдут дожди, позже осадки будут местами, утром на западе страны облачность вновь уплотнится, и к островам подойдет новая зона осадков.