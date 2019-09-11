На завтра синоптики обещают типичную для осени погоду

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полуночи по многим регионам пройдут дожди, позже осадки будут местами, утром на западе страны облачность вновь уплотнится, и к островам подойдет новая зона осадков.
Ветер юго-западный и южный 7-12, порывами до 14, на островах и западном побережье 10-14, порывами 21 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье до 16 градусов тепла.
Днем облачность повсеместно уплотнится, зона осадков распространится в восточном направлении, после полудня начиная с островов осадки прекратятся. Ветер юго-западный 7-12, порывами до 14, на островах и побережье 18 м/сек. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла.