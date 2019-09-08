На этой неделе в Эстонии похолодает

В ночь на вторник в Эстонии небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью 10..16, на побережье до 18°С. Во вторник днем в Эстонии Переменная и небольшая облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха днем 20..25°С.

В ночь на среду в Эстонии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью 10..16°С. В среду днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, по западу Эстонии дождевые облака уплотнятся. Ветер юго-восточный и южный, начиная с середины дня южный, юго-западный 6-12, порывами 15, на побережье 17-20 м/с. Температура воздуха днем 16..20°С.