Чт, 5.09.2019
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Рабочая неделя закончится ливнями с грозами

Дождливая погода.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Активная зона пониженного давления движется через Скандинавию в северо-восточном направлении, и на погоду в Эстонии будет влиять облачная система, расположенная на ее периферии.

В пятницу практически повсеместно пройдет дождь и ощутимо усилится юго-западный и западный ветер. Лишь к вечеру небо прояснится и постепенно стихнет ветер, однако температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет уже заметно более скромной.

Завтра, 6 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные ливни, местами гроза. Дожди местами могут быть сильными. К вечеру осадки поредеют и облачность рассеется. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с, вечером ослабеет.

Температура воздуха составит 14-19°С.

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