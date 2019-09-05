Рабочая неделя закончится ливнями с грозами

Активная зона пониженного давления движется через Скандинавию в северо-восточном направлении, и на погоду в Эстонии будет влиять облачная система, расположенная на ее периферии.
В пятницу практически повсеместно пройдет дождь и ощутимо усилится юго-западный и западный ветер. Лишь к вечеру небо прояснится и постепенно стихнет ветер, однако температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет уже заметно более скромной.
Завтра, 6 сентября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные ливни, местами гроза. Дожди местами могут быть сильными. К вечеру осадки поредеют и облачность рассеется. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с, вечером ослабеет.
Температура воздуха составит 14-19°С.