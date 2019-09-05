Рабочая неделя закончится ливнями с грозами

В пятницу практически повсеместно пройдет дождь и ощутимо усилится юго-западный и западный ветер. Лишь к вечеру небо прояснится и постепенно стихнет ветер, однако температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет уже заметно более скромной.