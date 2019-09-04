Завтра в Эстонии будет тепло, к вечеру погода изменится

В четверг Эстония будет находиться на границе между двух барических образований. Отходящий на восток антициклон блокирует продвижение дождевых облаков с запада, одновременно позволяя воздуху во внутренних районах прогреться выше 20 градусов.
Однако область пониженного давления с центром над Скандинавией будет продолжать напирать, отчего ветер на побережье станет порывистым. Последнее слово на этот раз останется именно за циклоном: облачность уплотнится, а дождь к вечеру начнется и на западе материковой части страны.
В четверг (5.09) облачность, начиная с запада, уплотнится. Начавшиеся на островах осадки распространятся к вечеру на западную часть материка, возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 14-17 м/с. Температура воздуха 18...23°С.