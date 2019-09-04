Завтра в Эстонии будет тепло, к вечеру погода изменится

Однако область пониженного давления с центром над Скандинавией будет продолжать напирать, отчего ветер на побережье станет порывистым. Последнее слово на этот раз останется именно за циклоном: облачность уплотнится, а дождь к вечеру начнется и на западе материковой части страны.