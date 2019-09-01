На этой неделе синоптики обещают потепление

В ночь на вторник переменная облачность. На востоке страны по многим регионам кратковременные дожди, к утру осадки прекратятся. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 3-9, вечером на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Во второй половине дня облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 17-20 градусов тепла.