Синоптики рассказали, когда в Эстонии похолодает

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. В первой половине дня облачность начиная с запада страны уплотнится, зона дождей распространится на восток, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 2-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 22-27, на островах и западном побережье 19-21 градус тепла.

В ночь на вторник переменная облачность. На востоке страны по многим регионам кратковременные дожди, к утру осадки прекратятся. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 3-9, вечером на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.