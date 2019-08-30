Осень на подходе: летним теплом осталось наслаждаться считанные дни

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. По регионам туманы. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем преимущественно солнечно. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8, вечером на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня на западе страны облачность уплотнится, по регионам пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Во второй половине дня ветер на островах сменит направление на юго-западное и западное и уляжется. Температура воздуха 22-27 градусов тепла.