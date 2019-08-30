Осень на подходе: летним теплом осталось наслаждаться считанные дни

По данным службы погоды Эстонии, на следующей неделе ожидается дождливая погода.
В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. По регионам туманы. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем преимущественно солнечно. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8, вечером на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.
В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Во второй половине дня на западе страны облачность уплотнится, по регионам пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на побережье порывами до 13 м/сек. Во второй половине дня ветер на островах сменит направление на юго-западное и западное и уляжется. Температура воздуха 22-27 градусов тепла.
В ночь на вторник облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, в полдень начиная с запада страны осадки прекратятся. Ветер западных направлений, 2-8, во второй половине дня на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 16-20 градусов тепла.