В первые дни сентября синоптики обещают жару

По данным службы погоды Эстонии, в начале следующей недели ожидается до 28 градусов тепла, временами кратковременные дожди.
В ночь на субботу и днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность, на востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла.
В ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем ожидается преимущественно солнечная погода. Ветер юго-восточный, 2-8, на островах порывами 11 м/сек. Температура воздуха 21-26 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 2-8, на побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью 12-18 градусов тепла. Днем начиная с запада страны облачность станет уплотняться, вероятность осадков станет выше, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 22-28 градусов тепла.