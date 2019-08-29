В первые дни сентября синоптики обещают жару

В ночь на субботу и днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность, на востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17 градусов тепла, днем 19-24 градуса тепла.

В ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, местами туман. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 16 градусов тепла. Днем ожидается преимущественно солнечная погода. Ветер юго-восточный, 2-8, на островах порывами 11 м/сек. Температура воздуха 21-26 градусов тепла.