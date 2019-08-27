Настоящее лето! Синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни

В ночь на четверг преимущественно ясно, ветер юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 11-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Во второй половине дня на островах местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачность уплотнится. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный и южный, 3-9 м/сек, утром на островах юго-западный. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 19-23 градуса тепла.