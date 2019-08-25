Ловим момент: последняя неделя лета будет жаркой

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Местами туман. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. Днем малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 21-26 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Местами туман. Ветер юго-восточный, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье до 18 градусов тепла. Днем малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.