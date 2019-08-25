Эстония на границе между антициклоном с центром над Белоруссией и довольно активной ложбиной низкого давления, перемещающейся через север Скандинавии на восток. День будет в основном солнечным и сухим, но с порывистым западным ветром, особенно на северном побережье. С юга к нам начинает поступать тепло, поэтому температуры воздуха превысят 20°C, а кое-где вплотную подойдут к отметке 25°C.
В понедельник, 26 августа, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 20..25°С.