Эстония на границе между антициклоном с центром над Белоруссией и довольно активной ложбиной низкого давления, перемещающейся через север Скандинавии на восток. День будет в основном солнечным и сухим, но с порывистым западным ветром, особенно на северном побережье. С юга к нам начинает поступать тепло, поэтому температуры воздуха превысят 20°C, а кое-где вплотную подойдут к отметке 25°C.