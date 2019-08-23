Лето возвращается! На следующей неделе Эстонию ожидает пляжная погода - до +27 градусов

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, к утру западный и северо-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 11-17 градусов тепла. Днем облачность поредеет, в первой половине дня местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня погода без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 5-11, до полудня на северном побережье порывами 14 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода, по многим регионам туман. Ветер преимущественно северных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 6-11, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается ясная или малооблачная погода. Ветер слабый, вечером сменит направление на южное. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на понедельник ожидается ясная погода. Ветер южных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 9-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/сек. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.

Во вторник зона высокого давления продолжит оказывать свое влияние на погоду. Температура воздуха ночью составит от 10 до 15, на побережье до 18 градусов, днем - 25-26.

В среду сохранится погода без осадков, ветер умеренный, температура воздуха ночью 10-15, днем 24-27 градусов.