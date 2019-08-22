Рабочая неделя в Эстонии закончится дождем

Через Ботнический залив в сторону Финляндии смещается циклон, и связанная с ним ложбина низкого давления распространится на Эстонию.
В первую половину пятницы осадки в виде кратковременного дождя пройдут преимущественно на островах и по северным районам, во второй половине дня уже и по югу страны. Ночью, начиная с запада, усилится юго-западный ветер, который продолжит усиление в течение дня и по внутренним районам и достигнет значений 14 м/с.
Температура воздуха по северным уездам составит около 20, по южным, где осадки начнутся позднее, повысится до 23 °C.
В пятницу, 23 августа, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, по юго-востоку Эстонии вероятность осадков меньше. Ветер юго-западный 5-10, порывами 14 м/с.
Температура воздуха 18..23°С.