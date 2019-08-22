Рабочая неделя в Эстонии закончится дождем

В первую половину пятницы осадки в виде кратковременного дождя пройдут преимущественно на островах и по северным районам, во второй половине дня уже и по югу страны. Ночью, начиная с запада, усилится юго-западный ветер, который продолжит усиление в течение дня и по внутренним районам и достигнет значений 14 м/с.