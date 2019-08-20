Синоптики предупреждают: Эстония окажется между двумя циклонами

В среду на погоду Эстонии окажет влияние достигший северного побережья Норвегии циклон, который по своей юго-восточной периферии обеспечит поступление более влажного воздуха в западную Эстонию. В то же время небольшой частный циклон, движущийся со стороны литовско-польской границы на северо-восток будет сопровождаться значительно более сильными осадками и они могут достигнуть юго-востока Эстонии. В случае, если траектория циклона пройдет немного восточнее, сильные дожди нас не заденут.
В среду, 21 августа, переменная облачность. В первой половине дня в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, после обеда дождь во многих местах.
Через юго-восток Эстонии пройдет более интенсивная зона осадков. Местами возможна гроза.
В первую половину дня ветер южных направлений 1-7 м/с, после обеда развернется на юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.