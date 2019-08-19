Будьте осторожны! В озере Харку обнаружены потенциально опасные водоросли

Пробы Департамента здоровья подтвердили, что в озере Харку цветут сине-зеленые водоросли.
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сообщил, что 16 августа Департамент здоровья взял в озере Харку пробы воды, результаты анализа подтвердили наличие сине-зеленых водорослей. «Результаты исследования показали, что в воде увеличились биомасса и удельный вес потенциально опасных видов водорослей, а их соприкосновение с кожей может вызвать раздражение», - предупредил старейшина.
У чувствительных людей сине-зеленые водоросли могут вызвать симптомы отравления, возможны покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие и насморк. После купания в воде необходимо ополоснуться чистой водой.