Завтра в Эстонии ожидается до 25 градусов тепла

В ночь на воскресенье в Эстонии малооблачно или с переменной облачностью. На островах местами возможен кратковременный дождь. Местами возможно образование тумана. Ветер южный, юго-восточный 2-7, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 8…14, на побережье до 17°С.