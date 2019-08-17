Завтра в Эстонии ожидается до 25 градусов тепла

В ночь на воскресенье в Эстонии малооблачно или с переменной облачностью. На островах местами возможен кратковременный дождь. Местами возможно образование тумана. Ветер южный, юго-восточный 2-7, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 8…14, на побережье до 17°С.
В воскресенье днем небольшая и переменная облачность. По западу Эстонии пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 3-8, на побережье местами 12 м/с. Температура воздуха 19...25°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-восточный 2-7 м/с. Высота волны 0,2-0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая, местами возможен туман. Температура воздуха 10..13°С. В воскресенье днем ветер преимущественно юго-восточный 3-7 м/с. Высота волны 0,3-0,5 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 21..24°С.