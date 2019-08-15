Пятница в Эстонии будет туманной, но довольно теплой

После малооблачной ночи с четверга на пятницу область низкого давления с моря вновь достигнет Эстонии и снова принесет облака, но все же вероятность осадков невелика. На востоке страны будет маловетрено, в западной Эстонии ветер повернет к югу и юго-востоку и будет ощутим. Дневные максимумы будут в пределах 20°С.
В пятницу, 16 августа, в первой половине дня в Эстонии ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Местами возможно образование тумана. Ветер западный, юго-западный 4-10, на северном побережье порывы 12 м/с, после полуночи ветер ослабеет и к утру повернет к южной четверти.
Температура воздуха составляет 5-11, на побережье до 15°С.