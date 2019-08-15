Чт, 15.08.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Температура воды Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
  • Погода
  • Пятница в Эстонии будет туманной, но довольно теплой

Пятница в Эстонии будет туманной, но довольно теплой

Туман. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

После малооблачной ночи с четверга на пятницу область низкого давления с моря вновь достигнет Эстонии и снова принесет облака, но все же вероятность осадков невелика. На востоке страны будет маловетрено, в западной Эстонии ветер повернет к югу и юго-востоку и будет ощутим. Дневные максимумы будут в пределах 20°С.

В пятницу, 16 августа, в первой половине дня в Эстонии ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Местами возможно образование тумана. Ветер западный, юго-западный 4-10, на северном побережье порывы 12 м/с, после полуночи ветер ослабеет и к утру повернет к южной четверти.

Температура воздуха составляет 5-11, на побережье до 15°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ