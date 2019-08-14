К выходным в Эстонии потеплеет до 24 градусов

По данным метеослужбы Эстонии, в конце недели ожидается до 24 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 5-11, на побережье до 14 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений, на востоке страны переменных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха составит 17-22 градуса тепла.
В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, кратковременные дожди главным образом на западе страны. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха составит 19-24 градуса тепла.
В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны местами кратковременные дожди. Ветер южный и юго-восточный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. К вечеру облачность уплотнится, к островам подойдет зона дождей. Ветер юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха составит 19-24 градуса тепла.