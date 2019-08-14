К выходным в Эстонии потеплеет до 24 градусов

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 5-11, на побережье до 14 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южных направлений, на востоке страны переменных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха составит 17-22 градуса тепла.

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, кратковременные дожди главным образом на западе страны. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха составит 19-24 градуса тепла.