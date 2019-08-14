На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Область низкого давления удерживает Эстонию на своей южной периферии и никуда не отпускает. Большая часть сегодняшнего дня с кратковременными дождями во многих местах, не исключена и гроза.
Вечером давление воздуха начнет расти, вероятность осадков пойдет на убыль, а облачный покров постепенно рассеется. Юго-западный ветер тоже начнет успокаиваться.
В четверг (15.08) днем переменная облачность. Кратковременные дожди во многих местах, возможна гроза. К вечеру вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 16..20°С.