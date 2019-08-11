Вс, 11.08.2019
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  • На завтра синоптики обещают тепло. Однако обольщаться не стоит

На завтра синоптики обещают тепло. Однако обольщаться не стоит

Ливень в Таллинне.

ФОТО: KÜLLIKE ROOVÄLI / PM/SCANPIX BALTICS

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода или переменная облачность, около полуночи пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-западный и южный, 4-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, к вечеру область дождей расширится, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.

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