На завтра синоптики обещают тепло. Однако обольщаться не стоит

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода или переменная облачность, около полуночи пройдут кратковременные дожди.
Ветер юго-западный и южный, 4-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.
Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, к вечеру область дождей расширится, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.