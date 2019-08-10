Вернется ли жара? Читайте прогноз до среды

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода или переменная облачность, около полуночи пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами 15 м/сек, вечером на материке сменит направление на южное и ослабеет. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, кратковременные дожди преимущественно на востоке страны. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.