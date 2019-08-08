Ура! В Эстонии ожидается несколько дней по-настоящему летней погоды

В ночь на субботу ожидается преимущественно ясная погода, но местами туман. Ветер северных направлений, 1-5 м/сек. Температура воздуха ночью 7-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, во второй половине дня на континенте по отдельным регионам пройдут кратковременные дожди, которые вечером распространятся на острова. Ветер переменных направлений, 1-5 м/сек, во второй половине дня ветер сменит направление на южной и юго-восточное и усилится вечером на островах до 5-9 м/сек. Температура воздуха 19-24 градуса тепла.

В ночь на воскресенье облачность повсеместно усилится, осадки распространятся с островов на материк, только на Юго-Востоке Эстонии вероятность дождей невелика. Ветер южный и юго-восточный, 4-9, на островах порывами 14 м/сек, к утру на островах и западном побережье ветер сменит направление на юго-западное. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы, вечером начиная с Юго-Запада страны осадков станет меньше. Ветер южный и юго-западный, 5-10, порывами 12, на побережье 15 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.