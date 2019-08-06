Синоптики огорчили прогнозом на эту неделю

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи на северо-востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 1-7 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, по регионам возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 2-7 м/с, температура воздуха составит 18-23 градуса тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный и северо-западный, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-21 градус тепла.