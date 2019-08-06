Дожди, ветер и прохлада: завтра погода не порадует жителей Эстонии

В среду днем в Эстонии облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза, осадки могут быть сильными. Вечером, начиная с островов, облачность начнет рассеиваться и осадки поредеют. Ветер южных направлений, в северной Эстонии восточных направлений 2-8 м/с, на побережье порывами 12 м/с, на островах ветер развернется к западному. Температура воздуха в среду днем 17..22°С.