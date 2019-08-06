Дожди и ветер: завтра погода не порадует жителей Эстонии

В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 10..16°С.
В среду днем в Эстонии облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза, осадки могут быть сильными. Вечером, начиная с островов, облачность начнет рассеиваться и осадки поредеют. Ветер южных направлений, в северной Эстонии восточных направлений 2-8 м/с, на побережье порывами 12 м/с, на островах ветер развернется к западному. Температура воздуха в среду днем 17..22°С.
На Чудском озере в ночь на среду ветер южной четверти 2-7 м/с. Высота волны 0,2-0,7 м. Пройдут кратковременные дожди. Видимость умеренная. Температура воздуха ночью 14..16°С.
В среду днем в Причудье ветер южной четверти 3-8 м/с. Высота волны 0,5-1,0 м. Пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Видимость умеренная. Температура воздуха днем 18..20°С.