Синоптики рассказали, какой день на этой неделе будет самым теплым

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура будет до 22-23 градусов, пройдут и дожди.
В ночь на среду ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, есть вероятность гроз. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, есть вероятность гроз. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.
В ночь на четверг ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами 18-23 градуса тепла.
В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем сохранится переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.