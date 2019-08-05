Синоптики рассказали, какой день на этой неделе будет самым теплым

В ночь на среду ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, есть вероятность гроз. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, есть вероятность гроз. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами 18-23 градуса тепла.