Синоптики порадовали новостью о скором потеплении. Однако есть одно "но"

В ночь на вторник в Эстонии небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 2-8, в начале ночи на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью 8..14°С. Во вторник днем в Эстонии небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха днем 18..23°С.

В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь, опасность грозы. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 9..14°С. В среду днем в Эстонии сохранится переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха в среду днем 18..22°С.