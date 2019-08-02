Ученые: не стоит бояться водорослей в озере Выртсъярв

В понедельник на странице "Опасные природные явления в Эстонии" в социальной сети Facebook были опубликованы спутниковые фотографии с изображением Чудского озера и озера Выртсъярв, а также в публикации говорилось, что в обоих озерах были замечены сине-зеленые водоросли, поэтому желающим искупаться следует быть осторожными.

Ученый Университета естественных наук Леа Тувикене, ведущий ученый Пеэтер Ныгес и профессор Тийна Ныгес объяснили, что спутниковые изображения могут быть обманчивыми и не содержать полную информацию: "На самом деле сине-зеленые водоросли или цианобактерии встречаются среди других водорослей практически во всех озерах, а во второй половине лета они могут доминировать над другими водорослями, но большинство из них не токсичны. И хотя в озере Выртсъярв много сине-зеленых водорослей, большинство из них не вызывают цветения и не токсичны".

Анализ проб планктона, взятых в озере Выртсъярв 22 июля, показал, что количество водорослей не превышало обычного для лета уровня, и что сине-зеленые водоросли составляли 80% от других водорослей, что также характерно для летнего периода.