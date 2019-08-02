Ученые: не стоит бояться водорослей в озере Выртсъярв

Жители Эстонии беспокоятся в связи с состоянием озера Выртсъярв из-за обилия водорослей и не осмеливаются в нем купаться, пишет Rus.ERR.
В понедельник на странице "Опасные природные явления в Эстонии" в социальной сети Facebook были опубликованы спутниковые фотографии с изображением Чудского озера и озера Выртсъярв, а также в публикации говорилось, что в обоих озерах были замечены сине-зеленые водоросли, поэтому желающим искупаться следует быть осторожными.
Ученый Университета естественных наук Леа Тувикене, ведущий ученый Пеэтер Ныгес и профессор Тийна Ныгес объяснили, что спутниковые изображения могут быть обманчивыми и не содержать полную информацию: "На самом деле сине-зеленые водоросли или цианобактерии встречаются среди других водорослей практически во всех озерах, а во второй половине лета они могут доминировать над другими водорослями, но большинство из них не токсичны. И хотя в озере Выртсъярв много сине-зеленых водорослей, большинство из них не вызывают цветения и не токсичны".
Анализ проб планктона, взятых в озере Выртсъярв 22 июля, показал, что количество водорослей не превышало обычного для лета уровня, и что сине-зеленые водоросли составляли 80% от других водорослей, что также характерно для летнего периода.
По словам ученых, хоть вода в озере кажется густой и зеленой, у любителей купания нет оснований бояться, а вот в Чудском озере, где кажется, что сине-зеленых водорослей меньше, напротив, следует быть осторожными, так как многие местные виды (например, Gloeotrichia echinulata) при жаркой погоде в июле-августе вызывают цветение и являются токсичными.