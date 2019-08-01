Синоптики дали разочаровывающий прогноз на завтра

Эстония остается на западной периферии обширной области низкого давления, что охватывает всю европейскую часть России. Цетры циклонов от нас далеко, поэтому вероятность дождя сравнительно маленькая, а небо часто ясное.
При прояснениях ночная температура воздуха понижается, во многих местах ниже 10°С, утром прохладно. Днем солнце прогревает воздух и температуры воздуха около 20°С.
В пятницу (2.08) переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 1-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 17..22°С.