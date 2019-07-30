Завтра в Эстонии будет прохладно и дождливо

Погоду в Эстонии сегодня определяет западная часть обширной зоны пониженного давления, которая расположилась над Россией.
В первой половине дня на краю этой зоны еще возможны отдельные ливни, с середины дня погода начнет улучшаться. Показания термометра, как и в предыдущие дни, остаются довольно невысокими.
В среду (31.07) облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. После обеда, начиная с северо-запада, небо прояснится и осадки прекратятся. Ветер северной четверти 4-10, на побережье порывами до 13 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 14..19°С