Сб, 27.07.2019
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На завтра синоптики обещают до 33 градусов тепла

Пляж Штромка.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха ночью 16-21 градус тепла.

Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северных направлений 2-7 м/сек, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 28-33, на побережье местами 24 градуса тепла.

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