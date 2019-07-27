На завтра синоптики обещают до 33 градусов тепла

Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северных направлений 2-7 м/сек, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 28-33, на побережье местами 24 градуса тепла.