От 33 до 14 градусов: смотрите, как в Эстонии будет меняться погода

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается теплая погода, временами кратковременные дожди.
В ночь на воскресенье ожидается ясная погода. Ветер северных направлений, 2 -7 м/сек. Температура воздуха ночью 16-21 градус тепла. Днем ожидается небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди. Ветер северных направлений 2-7 м/сек, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 28-33, на побережье местами 24 градуса тепла.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/сек, к утру ослабеет. Температура воздуха 12-18, местами до 21 градуса тепла. Днем ясная или малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 18-23, местами до 25 градусов тепла.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и северный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем сохранится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и северный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.