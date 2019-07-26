От 33 до 14 градусов: смотрите, как в Эстонии будет меняться погода

В ночь на воскресенье ожидается ясная погода. Ветер северных направлений, 2 -7 м/сек. Температура воздуха ночью 16-21 градус тепла. Днем ожидается небольшая или переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди. Ветер северных направлений 2-7 м/сек, вечером на северном побережье северо-восточный ветер порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 28-33, на побережье местами 24 градуса тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/сек, к утру ослабеет. Температура воздуха 12-18, местами до 21 градуса тепла. Днем ясная или малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 18-23, местами до 25 градусов тепла.