Аномальная жара в Европе: рекорды побиты во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах

В западной половине Франции температурные максимумы были обновлены еще 23 июля, а 24 июля это произошло в ее восточной половине. Национальный рекорд в 46°C, зафиксированный в прошлом месяце, побит не будет, но для многих районов страны 25 июля ожидаются новые максимальные значения, сообщает NEWSru со ссылкой на Stormnews.

В 20 департаментах страны действуют предупреждения «красного» уровня, еще в 60 - «оранжевого». Эта беспрецедентная мера введена, поскольку разница между нормальной среднесуточной и нынешней аномальной температурой составляет более 15 градусов, передает телеканал Euronews.

В Париже жара побьет очередной рекорд. Предполагается, что в центре города будет не меньше 40 градусов, та же картина - в Лилле, Руане и Страсбурге.

Ce 24 juillet c'est sur un tiers nord-est qu'on a battu des records absolus de chaleur, par ex. 41.3°C à Vichy, 40.2 à Bourges, 40.1 à #Nancy, 39.7 à #Reims, 39.5 à #Dijon...



Aussi, record mensuel notable à #Lyon-Bron (40.4°, battant 39.8 22-7-1983, à 0.1 de son rec abs de 2003) pic.twitter.com/rNtqO1E4nq — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 24 июля 2019 г.

De nombreux records absolus de température maximale ont été battus cet après-midi sur une moitié ouest du pays #VigilanceOrange #canicule2019

Soyez prudents ➡️ https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/n84JyQuFHQ — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 23 июля 2019 г.

Похожая ситуация в Испании, Италии и ряде других стран.

В Германии, где во время первой летней волны высоких температур был обновлен лишь июньский максимум, 24 июля пал абсолютный рекорд, который был зафиксирован в Китцингене 7 июля 2015 году и составлял 40,3°C. Накануне в Гельзенкирхене столбик термометра поднялся до отметки 40,5°C.

24 июля абсолютные температурные рекорды были превышены в Бельгии и Нидерландах.

В голландском Эйндховене столбик термометра поднялся до отметки 39,3°C, превысив предыдущий рекорд, который был зафиксирован 23 августа 1944 года в Варнсвельде и составлял 38,6°C, сообщает Метеорологический институт Королевства Нидерланды (KNMI).

В Бельгии новый рекорд теперь составляет 39,9°C. Он был зафиксирован в населенном пункте Кляйне-Брогель (здесь находится база ВВС). Предыдущий максимум составлял 38,8°C, такие значения были зарегистрированы в стране в 2018 и 2015 годах.

В Великобритании, где 24 июля стал самым теплым днем года - на юго-востоке страны прогрелось до 34,5°C, ожидаются температурные рекорды. 25 июля здесь может быть побит максимум, который был зафиксирован 10 августа 2003 года в городе Фавершам и составляет 38,5°C. С вероятностью 60% в районах на юге и востоке Англии 25 июля прогнозируется до 39°C.