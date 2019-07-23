Настоящее пекло впереди! В Эстонии температура поднимется до 30 градусов

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем сохранится малооблачная погода и переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 20-25, местами 27 градусов тепла.

В ночь на четверг и днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2 -7 м/сек. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29, на побережье местами 20 градусов тепла.