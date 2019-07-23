Жителей Эстонии ждет знойная среда

Над югом Балтийского моря усиливается антициклон, и его северо-восточная периферия распространится на Эстонию. Температура воздуха растет и уже утром будет около 20°С, к полудню во многих местах достигнет 25°С. Но в самой воздушной массе, несмотря на выпавшие в предыдущие дни дожди, еще достаточно влаги, чтобы после обеда выросли дождевые облака и кое-где прошел небольшой дождь.
В среду, 24 июля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 1-7, во второй половине дня на северном побережье западный и северо-западный 4-10 м/с.
Температура воздуха составит 22-28, на побережье местами 20°С.