Вт, 23.07.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Температура воды Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще >
  • Погода
  • Жителей Эстонии ждет знойная среда

Жителей Эстонии ждет знойная среда

Мороженое.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Над югом Балтийского моря усиливается антициклон, и его северо-восточная периферия распространится на Эстонию. Температура воздуха растет и уже утром будет около 20°С, к полудню во многих местах достигнет 25°С. Но в самой воздушной массе, несмотря на выпавшие в предыдущие дни дожди, еще достаточно влаги, чтобы после обеда выросли дождевые облака и кое-где прошел небольшой дождь.

В среду, 24 июля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 1-7, во второй половине дня на северном побережье западный и северо-западный 4-10 м/с.

Температура воздуха составит 22-28, на побережье местами 20°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ