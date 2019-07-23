Жителей Эстонии ждет знойная среда

Над югом Балтийского моря усиливается антициклон, и его северо-восточная периферия распространится на Эстонию. Температура воздуха растет и уже утром будет около 20°С, к полудню во многих местах достигнет 25°С. Но в самой воздушной массе, несмотря на выпавшие в предыдущие дни дожди, еще достаточно влаги, чтобы после обеда выросли дождевые облака и кое-где прошел небольшой дождь.