На завтра синоптики обещают дожди и грозу. Но есть и хорошая новость

Давление воздуха постепенно растет и условия для образования дождевых облаков становятся все менее и менее благоприятны. Сегодня еще, в основном в южных уездах, кое-где пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Температура воздуха устремится к отметке 25 градусов. В дальнейшем дожди маловероятны, а температура воздуха день ото дня будет расти.
Во вторник (23.07) днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26°С.