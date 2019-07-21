На Эстонию надвигаются грозы и ливни

Над Эстонией спокойная ложбина низкого давления, которая принесет порцию дождей. Местами осадки могут быть сильными и сопровождаться грозой. Более погожая погода будет на северо-востоке Эстонии, где облаков и дождей меньше, а температуры воздуха выше.