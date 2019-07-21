Вс, 21.07.2019
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На Эстонию надвигаются грозы и ливни

ФОТО: Tairo Lutter

Над Эстонией спокойная ложбина низкого давления, которая принесет порцию дождей. Местами осадки могут быть сильными и сопровождаться грозой. Более погожая погода будет на северо-востоке Эстонии, где облаков и дождей меньше, а температуры воздуха выше.

В понедельник, 22 июля, днем в западной и южной Эстонии облачно с прояснениями, во многих местах кратковременные дожди, грозы, местами осадки сильные. Ветер южных направлений, во второй половине дня переменный 2-8 м/с, при грозе могут сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..22°С.

На северо-востоке Эстонии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный 2-7, на побережье порывы 12 м/с. Температура воздуха 22..25°С.

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