Многообещающий прогноз: на этих выходных в Эстонию вернется жара

Выходные принесут обычное для середины лето тепло. И если в субботу на востоке Эстонии еще местами прольются дожди, то в воскресенье по всей Эстонии погода будет малооблачная, без осадков, и показания термометров повысятся до отметки 25…27 градусов. Ветер постепенно стихнет и наступит идеальная для пляжного отдыха погода.