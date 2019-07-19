Пт, 19.07.2019
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Многообещающий прогноз: на этих выходных в Эстонию вернется жара

Пляж Пирита.

ФОТО: Raul Mee

Выходные принесут обычное для середины лето тепло. И если в субботу на востоке Эстонии еще местами прольются дожди, то в воскресенье по всей Эстонии погода будет малооблачная, без осадков, и показания термометров повысятся до отметки 25…27 градусов. Ветер постепенно стихнет и наступит идеальная для пляжного отдыха погода.

В субботу (20.07) днем небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии в отдельных местах пройдут ливневые дожди. Ветер преимущественно западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 20…25, на побережье местами 18°С.

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