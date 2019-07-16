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В Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Гроза.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Из-за сильного ветра и грозы государственная метеослужба объявила на большей части территории Эстонии предупреждение первого уровня.

Сегодня, 16 июля, зона дождевых облаков медленно распространится с западной части материка на восток, местами осадки будут интенсивным. Прогремят грозы, грозовые облака принесут с собой сильные порывы ветра.

Предупреждение первого уровня означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. С погодой нужно считаться, если ваша деятельность с ней связана.

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