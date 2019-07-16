В Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Сегодня, 16 июля, зона дождевых облаков медленно распространится с западной части материка на восток, местами осадки будут интенсивным. Прогремят грозы, грозовые облака принесут с собой сильные порывы ветра.

Предупреждение первого уровня означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. С погодой нужно считаться, если ваша деятельность с ней связана.