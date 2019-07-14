Синоптики рассказали, когда в Эстонии потеплеет

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны облачная с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, на островах и западном побережье 7-12, порывами 15 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, на западе страны облачная с прояснениями, по многим регионам дожди, возможны грозы. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9 м/сек, порывами 13 м/сек. Температура воздуха 15-20, на востоке страны до 22 градусов тепла.