Синоптики рассказали, когда в Эстонии потеплеет

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается с температурой воздуха до 23 градуса тепла, возможны осадки.
В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны облачная с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер юго-восточный и южный, 4-9, на островах и западном побережье 7-12, порывами 15 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, на западе страны облачная с прояснениями, по многим регионам дожди, возможны грозы. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9 м/сек, порывами 13 м/сек. Температура воздуха 15-20, на востоке страны до 22 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и восточный 3-9, до полуночи на северном побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный и северный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.
В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северный, 4-9, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 10-16 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на востоке и юге страны местами кратковременные дожди. Ветер северный 4-9, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха 18-23 градуса тепла.