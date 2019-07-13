В ближайшие дни синоптики обещают дожди и небольшое потепление

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье до 14 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.

В ночь на вторник ожидается преимущественно ясная и сухая погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 4- 9, на побережье до 13 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек, вечером сменит направление на южное и усилится. Температура воздуха 18-21 градус тепла.