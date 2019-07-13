В ближайшие дни синоптики обещают дожди и небольшое потепление

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается и погода без осадков, и кратковременные дожди, температура воздуха в пределах 20 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье до 14 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.
В ночь на вторник ожидается преимущественно ясная и сухая погода. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек. Температура воздуха 4- 9, на побережье до 13 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/сек, вечером сменит направление на южное и усилится. Температура воздуха 18-21 градус тепла.
В ночь на среду ожидается облачная погода, начиная с островов пойдет дождь. Ветер юго-восточный и восточный 3-9, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди . Ветер северо-восточный и восточный 5-10, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 14-18, местами до 21 градуса тепла.