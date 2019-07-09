На завтра синоптики обещают дожди и грозы

В западной части мощного воздушного вихря развиваются единичные кучево-дождевые облака, которые, словно редкое покрывало, накрыли Балтийские страны. Вероятность осадков выше в южных уездах Эстонии, а показания термометров уже приближаются к отметке 20 градусов.