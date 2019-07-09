На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Граница плотной облачности, связанной с простирающейся над Россией областью низкого давления, обрывается за Чудским озером.
В западной части мощного воздушного вихря развиваются единичные кучево-дождевые облака, которые, словно редкое покрывало, накрыли Балтийские страны. Вероятность осадков выше в южных уездах Эстонии, а показания термометров уже приближаются к отметке 20 градусов.
В среду (10.07) днем переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, на юге Эстонии возможна гроза. Ветер северных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 15...20°С.