Вт, 9.07.2019
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На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Граница плотной облачности, связанной с простирающейся над Россией областью низкого давления, обрывается за Чудским озером.

В западной части мощного воздушного вихря развиваются единичные кучево-дождевые облака, которые, словно редкое покрывало, накрыли Балтийские страны. Вероятность осадков выше в южных уездах Эстонии, а показания термометров уже приближаются к отметке 20 градусов.

В среду (10.07) днем переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, на юге Эстонии возможна гроза. Ветер северных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 15...20°С.

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