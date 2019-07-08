Фото и видео: на Эстонию обрушился град

В Facebook-группе Aiaelu один из пользователей поделился фотографиями и видео града, который прошел у него в саду. Похожее рассказывают и другие владельцы садов, которые беспокоятся за предметы домашнего обихода и декоративные растения.

Государственная метеослужба предупредила сегодня утром о дожде с грозой. «Местами осадки будут интенсивными, не исключен град. Грозовые облака спровоцируют мощные порывы ветра», - написано в предупреждении.

Некоторые смогли прикрыть наиболее хрупкие растения и убрать летние цветы, чтобы град и штормовой ветер их не повредили. Также имело смысл закрыть теплицы и проверить, нет ли в саду предметов, которые может сдуть ветром.

А вот что происходит на дороге в Виртсу:

В Виртсу идет град. ФОТО: Postimees.ee lugeja foto

В Виртсу идет град. ФОТО: Postimees.ee lugeja foto