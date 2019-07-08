Фото и видео: на Эстонию обрушился град

Сегодня во многих регионах Эстонии идет град, особенно он огорчает владельцев садов, которые переживает как из-за предметов домашнего обихода, так и из-за растений, которые беззащитны перед этим природным явлением, передает Kodustiil.
В Facebook-группе Aiaelu один из пользователей поделился фотографиями и видео града, который прошел у него в саду. Похожее рассказывают и другие владельцы садов, которые беспокоятся за предметы домашнего обихода и декоративные растения.
Государственная метеослужба предупредила сегодня утром о дожде с грозой. «Местами осадки будут интенсивными, не исключен град. Грозовые облака спровоцируют мощные порывы ветра», - написано в предупреждении.
Некоторые смогли прикрыть наиболее хрупкие растения и убрать летние цветы, чтобы град и штормовой ветер их не повредили. Также имело смысл закрыть теплицы и проверить, нет ли в саду предметов, которые может сдуть ветром.
А вот что происходит на дороге в Виртсу:
А на Сааремаа штормовой ветер перевернул фургон.