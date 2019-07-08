В ближайшие дни синоптики обещают прохладную и дождливую погоду

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.
В ночь на среду переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северный, 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 10-14 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 5-10 м/сек. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.
В ночь на четверг переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.
В ночь на пятницу переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.