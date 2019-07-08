В ближайшие дни синоптики обещают прохладную и дождливую погоду

В ночь на среду переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северный, 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 10-14 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 5-10 м/сек. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.