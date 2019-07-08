Грозовые тучи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Denis Bryukhovetskiy / PantherMedia / Denis Bryukhovetskiy

По сообщению метеослужбы Эстонии, сегодня, 8 июля, во многих местах в Эстонии будет лить грозовой дождь.

Местами осадки будут интенсивными, не исключен град.

Грозовые облака спровоцируют мощные порывы ветра.