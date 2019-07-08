ПогодаСрочное предупреждение синоптиков: на Эстонию надвигаются грозовые дожди, возможен градСрочное предупреждение синоптиков: на Эстонию надвигаются грозовые дожди, возможен градrus.postimees.ee 75 8 июля 2019, 12:05Грозовые тучи. Иллюстративное фото.ФОТО: Denis Bryukhovetskiy / PantherMedia / Denis BryukhovetskiyПо сообщению метеослужбы Эстонии, сегодня, 8 июля, во многих местах в Эстонии будет лить грозовой дождь.Местами осадки будут интенсивными, не исключен град.Грозовые облака спровоцируют мощные порывы ветра. 75 градгрозадождьсиноптики