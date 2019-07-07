Синоптики рассказали, когда в Эстонии потеплеет

В ночь на вторник переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северных направлений, 2-8, утром на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.

В ночь на среду переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 10-14 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.