Синоптики рассказали, когда в Эстонии потеплеет

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла и пройдут дожди.
В ночь на вторник переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северных направлений, 2-8, утром на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-восточный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.
В ночь на среду переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 4-9, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 10-14 градусов тепла. Днем переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.
В ночь на четверг переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7, на северном побережье восточный и северо-восточный, 4-9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.