Летнего зноя можно не ждать: на ближайшие дни синоптики обещают дожди и грозы

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 7-11, на побережье до 14 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 2-7, на побережье северных направлений 4-9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 9-14 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений 2-7, на побережье северных направлений 4-9, порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.