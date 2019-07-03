Видео: в Японии из-за беспрерывных ливней эвакуируют более миллиона человек

Представители Метеорологического управления Японии предупреждают, что в период с утра четверга по утро пятницы уровень дождевых осадков в южных районах Кюсю может составить от 200 до 300 мм, в его северных районах, на острове Сикоку и в регионе Токай от 100 до 150 мм, пишет Newsru.

Накануне метеорологи рассказали, что над регионом навис фронт сезонных дождей, принесший с собой потоки горячего и влажного воздуха. Тропические ливни ожидаются в период со второй половины дня в среду до четверга. По прогнозам, они обрушатся в основном на юго-западную часть основного острова Кюсю.

Власти призывают жителей региона быть готовыми к возможному стихийному бедствию, вызванному дождями, и к своевременной эвакуации, не ожидая экстренных предупреждений ради своей безопасности. Приказ эвакуироваться уже отдан жителям всего города Кагосима на юге Кюсю, так как продолжающиеся сильные осадки могут вызвать оползни и другие стихийные бедствия. По данным на 11:30 утра 3 июля, его получили более 720 тысяч человек.

Рекомендации об эвакуации были также изданы для 391 тысячи человек (или 183 тысяч домохозяйств) в других частях префектуры Кагосима, а также для префектур Кумамото и Миядзаки. Это означает, что людям в конкретных районах нужно без промедления эвакуироваться в пункты, подготовленные муниципальными властями, или в другие безопасные места.

Стихия уже привела к жертвам - в городе Кагосима в среду погибла пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом, который был раздавлен оползнем.